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Регион
Опубликовано 24 апреля 2017, 06:25

Twitch поможет зарабатывать стримерам-новичкам

Фото: &copy; Twitch

Фото: © Twitch

Сервис игровых онлайн-трансляций Twitch анонсировал партнёрскую программу, которая поможет начинающим стримерам.

Сервис Twitch анонсировал партнёрскую программу, которая позволит стримерам с небольшой аудиторией получать доход от своих трансляций.

Благодаря новой инициативе даже стримеры-новички будут иметь возможность получать "кусочки" от зрителей — так называется местная валюта, с помощью которой пользователи могут делать пожертвования. "Кусочки" можно перевести в реальные деньги по курсу один цент за "кусочек".

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Twitch введёт монетизацию для начинающих стримеров

Фото: © Twitch

Ранее эта функция была доступна только партнёрам Twitch — стримерам, обладающим большой аудиторией. В новую программу также будут пускать не всех, но представители Twitch обещают, что порог вхождения будет довольно низким.

Таким образом сервис надеется сократить пропасть между известными стримерами и теми, кто только начал этим заниматься. Twitch хочет привлечь ещё больше потенциальных создателей контента.

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Станислав Погорский
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