Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае

Microsoft объявила майскую подборку игр для подписчиков Xbox Live Gold.

Весь месяц подписчики с Xbox One смогут получить платформер Giana Sisters: Twisted Dreams — Director's Cut, а с 16 мая по 15 июня им будет доступна приключенческая игра Lara Croft and the Temple of Osiris. Для Xbox 360 в этот раз будут выдавать сразу две игры по мотивам "Звёздных войн": Star Wars: The Force Unleashed II в первой половине месяца и LEGO Star Wars: The Complete Saga — во второй.