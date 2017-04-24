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Опубликовано 24 апреля 2017, 07:32

Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае

Фото: &copy; Wikipedia.org

Фото: © Wikipedia.org

Компания Microsoft объявила список игр, которые будут доступны для подписчиков Xbox Live Gold в мае.

Microsoft объявила майскую подборку игр для подписчиков Xbox Live Gold.

Весь месяц подписчики с Xbox One смогут получить платформер Giana Sisters: Twisted Dreams — Director's Cut, а с 16 мая по 15 июня им будет доступна приключенческая игра Lara Croft and the Temple of Osiris. Для Xbox 360 в этот раз будут выдавать сразу две игры по мотивам "Звёздных войн": Star Wars: The Force Unleashed II в первой половине месяца и LEGO Star Wars: The Complete Saga — во второй.

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Стали известны бесплатные игры для Gold-подписчиков Xbox Live в мае

Фото: © Wikipedia.org

Обе игры для Xbox 360 также можно запускать на Xbox One благодаря поддержке обратной совместимости.

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Станислав Погорский
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