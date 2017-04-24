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Опубликовано 24 апреля 2017, 08:15

Two Worlds II получит дополнение спустя шесть лет

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Для ролевой игры Two Worlds II, вышедшей в 2010 году, готовится масштабное дополнение.

Авторы Two Worlds II из Reality Pump Studios анонсировали сюжетное дополнение Two Worlds II: Call of the Tenebrae и глобальное обновление для игрового движка.

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Для Two Worlds II выйдет сюжетное дополнение

Фото: © wikipedia.org

Изначально дополнение было запланировано на 2016 год, но разработчики так увлеклись процессом, что не могли перестать реализовывать всё новые и новые идеи. В итоге прохождение Call of the Tenebrae займёт около 10 часов.

Дополнение будет доступно для загрузки отдельно или в качестве обновления для Two Worlds II и выйдет на PC уже 25 мая.

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Станислав Погорский
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