Two Worlds II получит дополнение спустя шесть лет
Фото: © wikipedia.org
Для ролевой игры Two Worlds II, вышедшей в 2010 году, готовится масштабное дополнение.
Авторы Two Worlds II из Reality Pump Studios анонсировали сюжетное дополнение Two Worlds II: Call of the Tenebrae и глобальное обновление для игрового движка.
Для Two Worlds II выйдет сюжетное дополнение
Фото: © wikipedia.org
Изначально дополнение было запланировано на 2016 год, но разработчики так увлеклись процессом, что не могли перестать реализовывать всё новые и новые идеи. В итоге прохождение Call of the Tenebrae займёт около 10 часов.
Дополнение будет доступно для загрузки отдельно или в качестве обновления для Two Worlds II и выйдет на PC уже 25 мая.