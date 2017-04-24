Игроки PlayerUnknown’s Battlegrounds используют сковородки как щиты

Недавнее обновление для популярного сетевого симулятора выживания PlayerUnknown’s Battlegrounds улучшило производительность, исправило некоторые ошибки, а также добавило новое оружие и новый транспорт. Но разработчики также приготовили игрокам сюрприз.

Сковородка, самый распространённый и, по общему мнению, бесполезный предмет в игре, обрела новое полезное свойство. После обновления она стала защищать игроков от вражеских пуль — бестолковое оружие ближнего боя разработчики превратили в подобие щита.

Поклонники PlayerUnknown’s Battlegrounds опытным путём выяснили, что, если яростно размахивать сковородкой, когда в тебя кто-то стреляет издалека, можно спасти себе жизнь. Игроки уже активно обсуждают неожиданное нововведение и шутят, что хотели бы сделать себе бронекостюм из сковородок.