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Опубликовано 22 апреля 2017, 01:21

Очевидцы сообщили об "огненном шторме" в шведском муниципалитете Орса

Очевидцы сообщают об "огненном шторме" в муниципалитете Орса, Швеция. По данным СМИ, в настоящий момент горят сразу несколько домов.

На месте происшествия работают спасательные службы. Отмечается, что сильнейший ветер способствует распространению пожара.

Как сообщается в соцсетях, на месте возгорания можно слышать взрывы. По данным DT, пожарным удалось спасти одного человека, информации о пострадавших нет.

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Эмила Сидорова
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