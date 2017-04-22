Очевидцы сообщили об "огненном шторме" в шведском муниципалитете Орса
Очевидцы сообщают об "огненном шторме" в муниципалитете Орса, Швеция. По данным СМИ, в настоящий момент горят сразу несколько домов.
BREAKING NEWS SWEDEN: Firestorm in Orsa, several houses, barn, shed on fire - "I have never seen anything like it". https://t.co/MMRg5RviK3 pic.twitter.com/tLCN5CXsPJ— PeterSweden (@PeterSweden7) 21 апреля 2017 г.
На месте происшествия работают спасательные службы. Отмечается, что сильнейший ветер способствует распространению пожара.
"Eldstorm" i Orsa – flera villor brinner kraftigt • Räddningschefen: "Jag har aldrig sett något liknande"https://t.co/w4vUiLlOVk pic.twitter.com/b1QtYcnQSc— Expressen (@Expressen) 21 апреля 2017 г.
Как сообщается в соцсетях, на месте возгорания можно слышать взрывы. По данным DT, пожарным удалось спасти одного человека, информации о пострадавших нет.