ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2017, 07:14

МИД Северной Кореи заявил, что страна не боится войны и не пытается её избежать

Фото:&copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото:© РИА Новости/Илья Питалев

Центральное телеграфное агентство Кореи передало заявление представителей МИД, в котором говорится, что КНДР — это миролюбивое государство, но в случае необходимости пойдёт до конца в защите своих границ и территории.

Несгибаемое желание КНДР — пойти до конца, если США намерены продолжать свою конфронтационную политику. КНДР является миролюбивым социалистическим государством, но не боится войны и не пытается её избежать

Из сообщения МИД КНДР

В сообщении подчёркивается уверенность властей страны в том, что КНДР одержит победу в "смертельно опасном противостоянии".

Ранее атташе Посольства КНДР в России по вопросам обороны Ким Ён Мин заявил, что в стране готовы ответить "сокрушительным ударом" на "провокации" США.

При этом несколькими днями ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что угрозы Северной Кореи в адрес Соединённых Штатов не заслуживают доверия.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • КНДР
  • КНДР (Северная Корея)
  • войны
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar