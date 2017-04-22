МИД Северной Кореи заявил, что страна не боится войны и не пытается её избежать

Центральное телеграфное агентство Кореи передало заявление представителей МИД, в котором говорится, что КНДР — это миролюбивое государство, но в случае необходимости пойдёт до конца в защите своих границ и территории.

Несгибаемое желание КНДР — пойти до конца, если США намерены продолжать свою конфронтационную политику. КНДР является миролюбивым социалистическим государством, но не боится войны и не пытается её избежать Из сообщения МИД КНДР

В сообщении подчёркивается уверенность властей страны в том, что КНДР одержит победу в "смертельно опасном противостоянии".

Ранее атташе Посольства КНДР в России по вопросам обороны Ким Ён Мин заявил, что в стране готовы ответить "сокрушительным ударом" на "провокации" США.