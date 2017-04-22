СМИ: Стокгольмский террорист намеревался совершить взрыв

Рахмат Акилов, въехавший в толпу людей на улице Стокгольма, готовя нападение, создал самодельное взрывное устройство, в результате подрыва которого хотел умереть. Как сообщает Expressen со ссылкой на данные допроса, таким образом мужчина намеревался стать "мучеником".

По данным издание, подготовкой нападения террорист занимался на территории палаточного лагеря.

Ранее сообщалось, что выходец из Узбекистана является этническим таджиком и в 2015 году пытался уехать в Сирию, чтобы примкнуть к ИГИЛ*.

Напомним, в результате нападения погибли четверо, 15 человек получили ранения. На допросе Акилов дал признательные показания.