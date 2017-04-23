СМИ сообщили о крупном возгорании в промышленных зданиях в Швеции
В шведском Фалькенберге произошло крупное возгорание сразу в нескольких промышленных зданиях. По данным СМИ, на месте работают 16 пожарных расчётов.
BREAKING: Det finns en stor eld i senast flera byggnader i ett industriområde i Falkenburg. (Foto av @MarioSWE) pic.twitter.com/UInZ2A6JSc— BNASwedenHQ (@BNASwedenHQ) 22 апреля 2017 г.
Также есть информация, что в помещениях могут быть газовые баллоны. Данных о пострадавших не приводится.
Напомним, накануне в Швеции в муниципалитете Орса также произошёл крупный пожар.