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Регион
Опубликовано 23 апреля 2017, 01:54

СМИ сообщили о крупном возгорании в промышленных зданиях в Швеции

В шведском Фалькенберге произошло крупное возгорание сразу в нескольких промышленных зданиях. По данным СМИ, на месте работают 16 пожарных расчётов.

Также есть информация, что в помещениях могут быть газовые баллоны. Данных о пострадавших не приводится.

Напомним, накануне в Швеции в муниципалитете Орса также произошёл крупный пожар.

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Эмила Сидорова
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