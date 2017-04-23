СМИ: В Шотландии футбольный болельщик поставил £3 и выиграл £20 тысяч
Фото: ©Reuters/John Sibley
В Шотландии Льюис Эллиот из города Хоик по результатам вчерашних матчей стал богаче на 20 тысяч фунтов.
Bit ae that @SkyBet pic.twitter.com/Yuyff8yiWk— LewisElliot (@LewisElli0t) 22 апреля 2017 г.
Как сообщает издание The Sun, футбольный болельщик сделал ставку в размере £3 на то, что в матчах Челси — Тоттенхэм, Хиберниан — Абердин и Кроули Таун — Карлайл Юнайтед обе команды забьют в каждом из таймов. В результате все события сбылись и £3 Льюиса Эллиота превратились в £20 тысяч.
Отмечается, что общий коэффициент трёх событий составлял 6858 к одному.