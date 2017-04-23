СМИ: В Шотландии футбольный болельщик поставил £3 и выиграл £20 тысяч

В Шотландии Льюис Эллиот из города Хоик по результатам вчерашних матчей стал богаче на 20 тысяч фунтов.

Как сообщает издание The Sun, футбольный болельщик сделал ставку в размере £3 на то, что в матчах Челси — Тоттенхэм, Хиберниан — Абердин и Кроули Таун — Карлайл Юнайтед обе команды забьют в каждом из таймов. В результате все события сбылись и £3 Льюиса Эллиота превратились в £20 тысяч.