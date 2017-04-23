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Регион
Опубликовано 23 апреля 2017, 05:29

СМИ: В Шотландии футбольный болельщик поставил £3 и выиграл £20 тысяч

Фото: &copy;Reuters/John Sibley

Фото: ©Reuters/John Sibley

В Шотландии Льюис Эллиот из города Хоик по результатам вчерашних матчей стал богаче на 20 тысяч фунтов.

Как сообщает издание The Sun, футбольный болельщик сделал ставку в размере £3 на то, что в матчах Челси — Тоттенхэм, Хиберниан — Абердин и Кроули Таун — Карлайл Юнайтед обе команды забьют в каждом из таймов. В результате все события сбылись и £3 Льюиса Эллиота превратились в £20 тысяч.

Отмечается, что общий коэффициент трёх событий составлял 6858 к одному.

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Эмила Сидорова
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