Жителя Сургута наказали за покупку игровой приставки за рубежом

Против жителя города Сургута, заказавшего в Германии игровую приставку, было возбуждено дело об административном правонарушении.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Ханты-Мансийской таможни, приставка Sony Playstation 4 модели CUH –2016A была обнаружена при досмотре международных почтовых отправлений.

Житель Сургута получил штраф за игровую приставку, заказанную в Германии Фото: © Flickr/Penn State

Согласно российскому законодательству, подобные устройства относятся к шифровальным средствам, а потому их ввоз и вывоз осуществляются при наличии специального уведомления изготовителя товара о технических и криптографических характеристиках.

Если товар может реализовать алгоритмы криптографического преобразования информации, он в любом случае считается шифровальным средством, даже если шифрование является неосновной или неиспользуемой функцией продукта Пресс-служба Ханты-Мансийской таможни

Поскольку у модели CUH — 2016A отсутствовала соответствующая документация, таможенниками было принято решение о её изъятии. Кроме того, против покупателя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России. Статья предусматривает наложение штрафа от одной до двух с половиной тысячи рублей.