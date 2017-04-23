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Регион
Опубликовано 23 апреля 2017, 06:35

Жителя Сургута наказали за покупку игровой приставки за рубежом

Фото: &copy; Flickr/Penn State

Фото: © Flickr/Penn State

Против жителя города Сургута, заказавшего в Германии игровую приставку, было возбуждено дело об административном правонарушении.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Ханты-Мансийской таможни, приставка Sony Playstation 4 модели CUH –2016A была обнаружена при досмотре международных почтовых отправлений.

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Житель Сургута получил штраф за игровую приставку, заказанную в Германии

Фото: © Flickr/Penn State

Согласно российскому законодательству, подобные устройства относятся к шифровальным средствам, а потому их ввоз и вывоз осуществляются при наличии специального уведомления изготовителя товара о технических и криптографических характеристиках.

Если товар может реализовать алгоритмы криптографического преобразования информации, он в любом случае считается шифровальным средством, даже если шифрование является неосновной или неиспользуемой функцией продукта

Пресс-служба Ханты-Мансийской таможни

Поскольку у модели CUH — 2016A отсутствовала соответствующая документация, таможенниками было принято решение о её изъятии. Кроме того, против покупателя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России. Статья предусматривает наложение штрафа от одной до двух с половиной тысячи рублей.

В сообщении ведомства также указано, что купивший приставку мужчина был осведомлён о действующих ограничениях, однако это его не остановило.

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Владимир Лещёв
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