Жителя Сургута наказали за покупку игровой приставки за рубежом
Против жителя города Сургута, заказавшего в Германии игровую приставку, было возбуждено дело об административном правонарушении.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Ханты-Мансийской таможни, приставка Sony Playstation 4 модели CUH –2016A была обнаружена при досмотре международных почтовых отправлений.
Житель Сургута получил штраф за игровую приставку, заказанную в Германии
Согласно российскому законодательству, подобные устройства относятся к шифровальным средствам, а потому их ввоз и вывоз осуществляются при наличии специального уведомления изготовителя товара о технических и криптографических характеристиках.
Если товар может реализовать алгоритмы криптографического преобразования информации, он в любом случае считается шифровальным средством, даже если шифрование является неосновной или неиспользуемой функцией продукта
Пресс-служба Ханты-Мансийской таможни
Поскольку у модели CUH — 2016A отсутствовала соответствующая документация, таможенниками было принято решение о её изъятии. Кроме того, против покупателя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России. Статья предусматривает наложение штрафа от одной до двух с половиной тысячи рублей.
В сообщении ведомства также указано, что купивший приставку мужчина был осведомлён о действующих ограничениях, однако это его не остановило.