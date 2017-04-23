Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

КНДР может нанести по Австралии ядерный удар, если власти этой страны продолжат придерживаться американского политического курса в отношении Пхеньяна. Об этом заявил представитель МИД Северной Кореи.

Как сообщает ABC со ссылкой на дипломата, в Пхеньяне возмущены высказыванием главы внешнеполитического ведомства Австралии Джули Бишоп о том, что КНДР является "серьёзной угрозой" для её страны.

В северокорейском МИД отметили, что правительство Австралии "слепо копирует американскую политику". В случае продолжения такой линии поведения, "Австралия может оказаться в пределах досягаемости ядерных сил Пхеньяна", заявил чиновник.