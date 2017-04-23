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Регион
Опубликовано 23 апреля 2017, 04:48

Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Sue-Lin Wong

Фото: © REUTERS/Sue-Lin Wong

КНДР может нанести по Австралии ядерный удар, если власти этой страны продолжат придерживаться американского политического курса в отношении Пхеньяна. Об этом заявил представитель МИД Северной Кореи.

Как сообщает ABC со ссылкой на дипломата, в Пхеньяне возмущены высказыванием главы внешнеполитического ведомства Австралии Джули Бишоп о том, что КНДР является "серьёзной угрозой" для её страны.

В северокорейском МИД отметили, что правительство Австралии "слепо копирует американскую политику". В случае продолжения такой линии поведения, "Австралия может оказаться в пределах досягаемости ядерных сил Пхеньяна", заявил чиновник.

Напомним, ранее МИД КНДР заявил, что их страна не боится войны с США и не пытается избежать её.

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Василий Епищенко
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