Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 апреля 2017, 12:18

Российский разработчик выпустил первую Tomb Raider для браузера

Кадр видео: youtube/Timur Gagiev

Кадр видео: youtube/Timur Gagiev

В оригинальном путешествии Лары Крофт 1996 года появился вид от первого лица и улучшенная графика.

Программист из Санкт-Петербурга Тимур Гагиев создал проект OpenLara. Он представляет собой браузерную версию игры Tomb Raider 1996 года, разработанную пользователем под псевдонимом XProger.

По словам разработчика, работа над проектом стартовала в 2016 году. У Гагиева была ностальгия: программист посмотрел несколько видео, в которых рассказывалась история серии.

image

Оригинальную Tomb Raider можно запустить в браузере

Летом программист планирует завершить разработку проекта, а также приступить к работе над второй частью игры.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • Лара Крофт
  • tombraider
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar