Российский разработчик выпустил первую Tomb Raider для браузера

В оригинальном путешествии Лары Крофт 1996 года появился вид от первого лица и улучшенная графика.

Программист из Санкт-Петербурга Тимур Гагиев создал проект OpenLara. Он представляет собой браузерную версию игры Tomb Raider 1996 года, разработанную пользователем под псевдонимом XProger.

По словам разработчика, работа над проектом стартовала в 2016 году. У Гагиева была ностальгия: программист посмотрел несколько видео, в которых рассказывалась история серии.

Оригинальную Tomb Raider можно запустить в браузере