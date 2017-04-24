Тимати заинтересовался киберспортом

Группа компаний Black Star запустила проект Black Star Gaming. Теперь рэпер Тимати и его команда будут заниматься проведением турниров и созданием профессиональной лиги по ряду киберспортивных направлений.

Тимати уходит в киберспорт Фото © L!FE/Марат Абулхатин

По словам Павла Баженова, совладельца Black Star Gaming, новая компания займётся проведением соревнований по Counter-Strike, Dota 2, FIFA, League of Legends, World of Tanks и другим играм.