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Регион
Опубликовано 24 апреля 2017, 11:33

Тимати заинтересовался киберспортом

Популярный российский рэпер основал Black Star Gaming — компанию для организации киберспортивных турниров.

Фото &copy; L!FE/Марат Абулхатин

Фото © L!FE/Марат Абулхатин

Группа компаний Black Star запустила проект Black Star Gaming. Теперь рэпер Тимати и его команда будут заниматься проведением турниров и созданием профессиональной лиги по ряду киберспортивных направлений.

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Тимати уходит в киберспорт

Фото © L!FE/Марат Абулхатин

По словам Павла Баженова, совладельца Black Star Gaming, новая компания займётся проведением соревнований по Counter-Strike, Dota 2, FIFA, League of Legends, World of Tanks и другим играм.

Также Баженов добавил, что в рамках данного проекта могут быть созданы профильные школы стримеров, косплееров и ведущих подкастов. Компания планирует привлекать звёзд индустрии.

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Сергей Сурепин
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