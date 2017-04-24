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Опубликовано 24 апреля 2017, 10:55

Авторов новой Call of Duty обвинили в плагиате

Фото: &copy; youtube/illmatic Hub

Фото: © youtube/illmatic Hub

Руководитель компании Gearbox Software Рэнди Питчфорд обвинил авторов Call of Duty: WWII в плагиате.

Разработчик остался недоволен обложкой новой игры. Рэнди Питчфорд считает, что она похожа на арт из шутера Brothers in Arms, выпущенного Gearbox в 2008 году.

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Авторов Call of Duty: WWII обвиняют в плагиате

Фанаты не поддержали Питчфорда, а также обвинили в плагиате его компанию. Пользователи напомнили, что дизайн Borderlands напоминает мультфильм Codehunters. Также они вспомнили и об одном из последних проектов компании — Battleborn, игре, похожей на популярный многопользовательский шутер Overwatch от Blizzard.

Напомним, 26 апреля станут известны подробности о Call of Duty: WWII.

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Сергей Сурепин
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