Авторов новой Call of Duty обвинили в плагиате

Разработчик остался недоволен обложкой новой игры. Рэнди Питчфорд считает, что она похожа на арт из шутера Brothers in Arms, выпущенного Gearbox в 2008 году.

Фанаты не поддержали Питчфорда, а также обвинили в плагиате его компанию. Пользователи напомнили, что дизайн Borderlands напоминает мультфильм Codehunters. Также они вспомнили и об одном из последних проектов компании — Battleborn, игре, похожей на популярный многопользовательский шутер Overwatch от Blizzard.