В Китае снимут экранизацию игры Contra

Та самая игра, герои которой смоделированы со Сталлоне и Шварценеггера, получит экранизацию.

Компания Beijing Starlit Movie and TV Culture стала инициатором экранизации классической аркадной видеоигры Contra. В апреле 2017 года она внесла на рассмотрение китайского цензурного комитета сразу три сценария. Одним из них стала экранизация Contra.

Китайцы снимут экранизацию классической игры Contra Фото © Wikimedia Commons

Сюжет будущей картины близок к оригинальной игре, однако будет скорректирован с учётом национальных особенностей Китая. Например, место действия будет заменено на Южно-Китайское море (в оригинале — архипелаг близ Новой Зеландии).