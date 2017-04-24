Blizzard работает над новой мобильной игрой

24 апреля 2017 года пользователь NeoGAF под псевдонимом Nirolak обратил внимание, что на официальном сайте студии Blizzard появилась новая вакансия. Она подразумевает собой разработку мобильного проекта.

Blizzard продолжает покорять мобильные платформы Фото: © Flickr/aka Francois

Обнаруженная вакансия расположена в отделе, который занимается созданием новых проектов. Это свидетельствует о том, что новые сотрудники нужны Blizzard вовсе не для работы над коллекционной карточной игрой Hearthstone.