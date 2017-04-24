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Опубликовано 24 апреля 2017, 14:56

Blizzard работает над новой мобильной игрой

Об этом свидетельствует список вакансий на официальном сайте студии, на который обратили внимание пользователи NeoGAF.

Фото: &copy; Flickr/aka Francois

Фото: © Flickr/aka Francois

24 апреля 2017 года пользователь NeoGAF под псевдонимом Nirolak обратил внимание, что на официальном сайте студии Blizzard появилась новая вакансия. Она подразумевает собой разработку мобильного проекта.

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Blizzard продолжает покорять мобильные платформы

Фото: © Flickr/aka Francois

Обнаруженная вакансия расположена в отделе, который занимается созданием новых проектов. Это свидетельствует о том, что новые сотрудники нужны Blizzard вовсе не для работы над коллекционной карточной игрой Hearthstone.

Студия нуждается в человеке с большим опытом. Новый член команды будет разрабатывать инструментарий. Требования: знание Unity и желание работать над мобильной игрой.

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Сергей Сурепин
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