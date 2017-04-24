Blizzard работает над новой мобильной игрой
Об этом свидетельствует список вакансий на официальном сайте студии, на который обратили внимание пользователи NeoGAF.
Фото: © Flickr/aka Francois
24 апреля 2017 года пользователь NeoGAF под псевдонимом Nirolak обратил внимание, что на официальном сайте студии Blizzard появилась новая вакансия. Она подразумевает собой разработку мобильного проекта.
Blizzard продолжает покорять мобильные платформы
Фото: © Flickr/aka Francois
Обнаруженная вакансия расположена в отделе, который занимается созданием новых проектов. Это свидетельствует о том, что новые сотрудники нужны Blizzard вовсе не для работы над коллекционной карточной игрой Hearthstone.
Студия нуждается в человеке с большим опытом. Новый член команды будет разрабатывать инструментарий. Требования: знание Unity и желание работать над мобильной игрой.