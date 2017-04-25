О чём молчат турагентства. Когда прибыль дороже безопасности

Оглавление Страна с особым статусом Всё ради НАТО Меньше знают — больше прибыли

На прошлой неделе Российский союз туриндустрии (РСТ) вступил в заочную полемику с МИД из-за отдыха в Черногории. Официальный представитель МИД Мария Захарова и Ростуризм предупреждают о возможных провокациях против россиян и повышенных рисках в этой стране, но в союзе говорят об обратном. Лайф выяснил, что учредители РСТ и его участники предпочитают рисковать жизнями и здоровьем россиян, чтобы не терять прибыль: свыше 30 туроператоров, входящих в союз, зарабатывают на этом направлении и уже заключили контракты с черногорскими партнёрами на 2017 год.

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Страна с особым статусом

Эксперты уже давно говорят, что Черногория стала кузницей кадров для международных преступных группировок и перевалочным пунктом для контрабанды оружия, наркотиков и секс-рабов в западную Европу. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, только в 2013 году в стране изъяли около 30 тысяч единиц оружия и боеприпасов. — Черногория — транзитная зона для контрабанды оружия. Сейчас, как правило, те группировки, которые занимаются контрабандой оружия, также участвуют и в наркотрафике, — говорится в докладе Управления о незаконном обороте оружия. Данные по контрабанде наркотиков ещё более удручающие. Черногория относится к так называемому Балканскому маршруту, по которому героин из Афганистана попадает в страны ЕС. Так, по данным ООН, ежегодно через Балканы в Западную Европу проходит до 90 тонн героина и морфина, а местным правоохранителям удаётся перехватывать из этого лишь 3%, то есть в среднем 2,8 тонны. Далее оружие и наркотики уходят дальше в Сербию и Боснию и Герцеговину. В первом случае через городок Рожае в сербскую Нови-Пазар, во втором — через Плевлю или Плужине в Фочу.

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Всё ради НАТО

— Отдых на берегу Адриатического моря, уютные отели, увлекательная экскурсионная программа и доброжелательное отношение — так обычно туроператоры заманивают россиян в Черногорию, забывая сказать, что эта страна скоро станет членом НАТО, поэтому готова исполнять любые распоряжения "старшего брата" — США. Как недавно предупреждал МИД России, отношение к россиянам в этой стране изменилось: возможны провокации, обвинения в мифических преступлениях, задержания и выдача в США по надуманным предлогам. Теперь всё это становится реальностью, что напрямую затрагивает туристов из России. В прошлом году, по данным Росстата, в Черногории отдохнули свыше 280 тысяч наших соотечественников. Спрос рождает предложение, поэтому в этой стране работают десятки российских туристических компаний. РСТ не скрывает своего интереса к Черногории. Даже после официального предупреждения МИД представитель РСТ Ирина Тюрина стала защищать эту балканскую страну, утверждая, что якобы в ней тихо и спокойно и россиянам ничего не угрожает.

Почему РСТ стоит грудью за Черногорию? Ответ простой: как подсчитал Лайф, в РСТ входит свыше 30 туроператоров, предлагающих туры в Черногорию, в том числе и непосредственный учредитель союза — компания "Интурист". Среди других крупных компаний — членов РСТ Coral Travel, R-Tours и "Пакс". Так, у "Интуриста" цены на путёвки в Черногорию на двоих колеблются от 45 тысяч до почти 2 млн рублей за семь ночей. У Coral Travel аналогичные туры стоят от 37 до 500 тысяч рублей. А ведущий оператор по Черногории, фирма "Пакс", предлагает размещение на самом популярном черногорском курорте — Будве — от 32 тысяч рублей.

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Меньше знают — больше прибыли

Корреспондент Лайфа под видом клиента обзвонил офисы этих компаний, спрашивая о возможных опасностях, но сотрудники турагентств заверяли, что нет никаких поводов для беспокойства. Получается, что агентства игнорируют рекомендации Ростуризма, признающего потенциальные опасности для туристов в Черногории. — Безопасность туристов должна быть в приоритете не только для государства, но и для турбизнеса. В случае с Черногорией речь идёт не просто о недружелюбной для российских туристов среде, но о потенциальных угрозах, которые должны принимать во внимание граждане, рассматривающие вариант отдыха в этой стране. Мы настоятельно рекомендуем туристам взвесить все за и против и принять обдуманное решение. Туроператоров мы призываем в обязательном порядке информировать клиентов о неблагоприятной для россиян обстановке в Черногории, — заявлял ранее глава агентства Олег Сафонов. Так, в "Интуристе" Лайф заверили, что поездка в Черногорию полностью безопасна и нет никаких поводов для беспокойства. В Coral Travel после нескольких уточняющих вопросов, правда, признались: 100-процентную гарантию безопасности никто не даст. — Полную гарантирую безопасности вам не даст никто. Но волнения в Черногории связаны исключительно с вступлением в НАТО, поэтому я не думаю, что стоит волноваться, — объяснила по телефону менеджер компании.