Для российской "GTA о блогерах" выйдет дополнение о Юрии Хованском

Дополнение будет совершенно бесплатным для всех, кто завершит две миссии из оригинальной VCB: Why City. Игрок вновь будет управлять Вано, а на сей раз ему предстоит искать деньги на шаурму, собирая пивные бутылки, напиваться, сняться в одном ролике с Хованским и даже узнать страшную тайну известного блогера.