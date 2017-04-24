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Опубликовано 24 апреля 2017, 16:16

Для российской "GTA о блогерах" выйдет дополнение о Юрии Хованском

Студия Dagestan Technology анонсировала дополнение Ballad of Drunk Hovankiy для экшена VCB: Why City.

Скриншот &copy;&nbsp;VCB: Why City Ballad of Drunk Hovankiy - Trailer

Скриншот © VCB: Why City Ballad of Drunk Hovankiy - Trailer

В VCB: Why City Ballad of Drunk Hovankiy будет рассказана история о похождениях виртуальной копии блогера Юрия Хованского.

Дополнение будет совершенно бесплатным для всех, кто завершит две миссии из оригинальной VCB: Why City. Игрок вновь будет управлять Вано, а на сей раз ему предстоит искать деньги на шаурму, собирая пивные бутылки, напиваться, сняться в одном ролике с Хованским и даже узнать страшную тайну известного блогера.

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Для VCB: Why City выйдет дополнение про Юрия Хованского

Скриншот © VCB: Why City Ballad of Drunk Hovankiy — Trailer

Оригинальная VCB: Why City стала доступна в Steam в ноябре прошлого года. Авторы описывают проект как пародию на некую известную игру, высмеивающую современный рэп, Интернет и российских видеоблогеров.

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Станислав Погорский
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