Для российской "GTA о блогерах" выйдет дополнение о Юрии Хованском
Студия Dagestan Technology анонсировала дополнение Ballad of Drunk Hovankiy для экшена VCB: Why City.
В VCB: Why City Ballad of Drunk Hovankiy будет рассказана история о похождениях виртуальной копии блогера Юрия Хованского.
Дополнение будет совершенно бесплатным для всех, кто завершит две миссии из оригинальной VCB: Why City. Игрок вновь будет управлять Вано, а на сей раз ему предстоит искать деньги на шаурму, собирая пивные бутылки, напиваться, сняться в одном ролике с Хованским и даже узнать страшную тайну известного блогера.
Для VCB: Why City выйдет дополнение про Юрия Хованского
Скриншот © VCB: Why City Ballad of Drunk Hovankiy — Trailer
Оригинальная VCB: Why City стала доступна в Steam в ноябре прошлого года. Авторы описывают проект как пародию на некую известную игру, высмеивающую современный рэп, Интернет и российских видеоблогеров.