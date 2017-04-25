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Опубликовано 25 апреля 2017, 06:26

Бонусы эксклюзивного издания Star Wars: Battlefront 2 можно получить бесплатно

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/EA Star Wars

Скрин из видео © youtube.com/EA Star Wars

Авторы шутера Star Wars: Battlefront 2 объяснили, как можно будет получить контент эксклюзивного издания игры.

Директор по дизайну Star Wars: Battlefront 2 Деннис Браннваль подтвердил, что бонусы из эксклюзивного издания игры смогут получить все игроки. Для этого им просто понадобится открыть их постепенно — за время, проведённое в игре. Среди таких бонусов будет четыре комплекта, каждый из которых состоит из особого оружия и эпической способности.

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Бонусы эксклюзивного издания Star Wars: Battlefront 2 будут доступны всем игрокам

Скрин из видео © youtube.com/EA Star Wars

В Battlefront 2 разработчики решили отказаться от системы "звёздных карт", которые выдавались за повышение уровня и открывали доступ к различным способностям и гаджетам. Вместо них в новой игре будет глобальная система классов, позволяющая также настраивать персонажа под свой стиль игры.

Наконец, Браннваль подтвердил, что у Battlefield 2 будут выделенные серверы для сетевых матчей, как и у остальных проектов DICE. Таким образом, игрокам не придётся переживать за качество связи в мультиплеере.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 ноября этого года.

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Станислав Погорский
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