Бонусы эксклюзивного издания Star Wars: Battlefront 2 можно получить бесплатно

Авторы шутера Star Wars: Battlefront 2 объяснили, как можно будет получить контент эксклюзивного издания игры.

Директор по дизайну Star Wars: Battlefront 2 Деннис Браннваль подтвердил , что бонусы из эксклюзивного издания игры смогут получить все игроки. Для этого им просто понадобится открыть их постепенно — за время, проведённое в игре. Среди таких бонусов будет четыре комплекта, каждый из которых состоит из особого оружия и эпической способности.

В Battlefront 2 разработчики решили отказаться от системы "звёздных карт", которые выдавались за повышение уровня и открывали доступ к различным способностям и гаджетам. Вместо них в новой игре будет глобальная система классов, позволяющая также настраивать персонажа под свой стиль игры.

Наконец, Браннваль подтвердил, что у Battlefield 2 будут выделенные серверы для сетевых матчей, как и у остальных проектов DICE. Таким образом, игрокам не придётся переживать за качество связи в мультиплеере.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 ноября этого года.