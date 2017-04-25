Игроков возмутила цена дополнения для Call of Duty: Modern Warfare Remastered
Фото: © wikipedia.org
Компания Activision разозлила фанатов Call of Duty: Modern Warfare Remastered, выпустив дополнение по высокой цене.
Call of Duty: Modern Warfare Remastered — обновлённая версия культового шутера, которую ранее можно было получить только в составе некоторых изданий недавней Call of Duty: Infinite Warfare. Недавно Activision всё-таки начала продавать игру в Steam отдельно, но у фанатов нашёлся новый повод для недовольства.
Activision выпустила дополнение Variety Map Pack на PC и Xbox One. За 15 долларов игроки получают четыре карты для мультиплеера и наборы редких предметов, каждый из которых можно приобрести за 10 долларов. Тем не менее пользователям такой ценник показался необоснованно высоким — изначально этот набор карт стоил менее пяти долларов. По словам недовольных, обновлённая версия должна по умолчанию включать в себя все вышедшие дополнения.
Игроки недовольны дополнением для Call of Duty: Modern Warfare Remastered
Фото: © wikipedia.org
Некоторые всё-таки смогли найти оправдание цене в 15 долларов: Call of Duty: Modern Warfare Remastered изначально задумывалась всего лишь как бонус для игроков Infinite Warfare. Так что если бы с ней в комплекте шли все дополнения, то шутер наверняка продавали бы по полной стоимости, а не за её треть.