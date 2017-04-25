Фанат сделал игру из двухмерного прототипа последней "Зельды"
Поклонник The Legend of Zelda решил сделать игру из двухмерного прототипа новой части серии.
Кадр видео “Breath of the NES V2 Trailer (TOTAL GRAPHICAL REVAMP)”. Скриншот © L!FE
Разработчики Nintendo на конференции Game Developers Conference рассказали, что создание The Legend of Zelda: Breath of the Wild началось с двухмерного прототипа, с помощью которого авторы испытывали новые идеи и придумывали карту мира. Одного из фанатов серии концепт впечатлил настолько, что он решил сделать на его основе настоящую игру — The Legend of Zelda: Breath of the NES.
В небольшой двухмерной игре Линк может исследовать локации, сражаться с врагами, стрелять из лука, рубить деревья и даже готовить еду. Автор старается всё делать качественно: в последнем обновлении он заметно улучшил графическую часть проекта. Вся игра была разработана с помощью Game Maker Studio за несколько месяцев, и работа не прекращается до сих пор.
Фанат "Зельды" сделал игру из прототипа Breath of the Wild
Кадр видео "Breath of the NES V2 Trailer (TOTAL GRAPHICAL REVAMP)". Скриншот © L!FE
The Legend of Zelda: Breath of the NES доступна для бесплатной загрузки на сервисе itchio, там же разработчик постоянно выкладывает обновления.