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Опубликовано 25 апреля 2017, 08:45

Фанат сделал игру из двухмерного прототипа последней "Зельды"

Поклонник The Legend of Zelda решил сделать игру из двухмерного прототипа новой части серии.

Кадр видео &ldquo;Breath of the NES V2 Trailer (TOTAL GRAPHICAL REVAMP)&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Breath of the NES V2 Trailer (TOTAL GRAPHICAL REVAMP)”. Скриншот © L!FE

Разработчики Nintendo на конференции Game Developers Conference рассказали, что создание The Legend of Zelda: Breath of the Wild началось с двухмерного прототипа, с помощью которого авторы испытывали новые идеи и придумывали карту мира. Одного из фанатов серии концепт впечатлил настолько, что он решил сделать на его основе настоящую игру — The Legend of Zelda: Breath of the NES.

В небольшой двухмерной игре Линк может исследовать локации, сражаться с врагами, стрелять из лука, рубить деревья и даже готовить еду. Автор старается всё делать качественно: в последнем обновлении он заметно улучшил графическую часть проекта. Вся игра была разработана с помощью Game Maker Studio за несколько месяцев, и работа не прекращается до сих пор.

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Фанат "Зельды" сделал игру из прототипа Breath of the Wild

Кадр видео "Breath of the NES V2 Trailer (TOTAL GRAPHICAL REVAMP)". Скриншот © L!FE

The Legend of Zelda: Breath of the NES доступна для бесплатной загрузки на сервисе itchio, там же разработчик постоянно выкладывает обновления.

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Станислав Погорский
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