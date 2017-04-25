Фанат сделал игру из двухмерного прототипа последней "Зельды"

Разработчики Nintendo на конференции Game Developers Conference рассказали, что создание The Legend of Zelda: Breath of the Wild началось с двухмерного прототипа, с помощью которого авторы испытывали новые идеи и придумывали карту мира. Одного из фанатов серии концепт впечатлил настолько, что он решил сделать на его основе настоящую игру — The Legend of Zelda: Breath of the NES.

В небольшой двухмерной игре Линк может исследовать локации, сражаться с врагами, стрелять из лука, рубить деревья и даже готовить еду. Автор старается всё делать качественно: в последнем обновлении он заметно улучшил графическую часть проекта. Вся игра была разработана с помощью Game Maker Studio за несколько месяцев, и работа не прекращается до сих пор.