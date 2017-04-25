Platinum Games намекнула на выход PC-версии экшена Vanquish

В последнем обновлении для PC-версии Bayonetta появился намёк на появление экшена Vanquish в Steam.

В апреле студия Platinum Games анонсировала и выпустила PC-версию культового слешера Bayonetta, вышедшего на PS3 и Xbox 360 ещё в 2010 году. Для игры вышло обновление, в котором фанаты нашли намёк на выход ещё одного экшена студии на PC, Vanquish.

Крошечное обновление, размер которого составил всего 22 Кб, добавило в папку extras изображение с бронёй главного героя Vanquish. Студия ещё не сделала официального анонса на этот счёт, но фанаты убеждены, что их догадка окажется верной.

Vanquish — футуристический экшен, созданный под руководством Синдзи Миками автора серии Resident Evil. Игра была выпущена на PS3 и Xbox 360 в октябре 2010 года, а её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 84 из 100.