Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к западу от города Вальпараисо и в 97 километрах от столицы страны — Сантьяго. Несмотря на то что сообщения об угрозе цунами не поступали, а данных о разрушениях и пострадавших нет, чилийские власти приняли решение эвакуировать местных жителей.