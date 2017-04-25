Власти Чили начали эвакуацию населения после мощного землетрясения
Власти Чили начали эвакуацию населения из прибрежных районов после землетрясения магнитудой 7,1.
BREAKING NEWS Declaran evacuación preventiva del borde costero https://t.co/3iTd4EEfDT #CNNChile pic.twitter.com/Gb9WZGKPzb— CNN Chile (@CNNChile) 24 апреля 2017 г.
Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к западу от города Вальпараисо и в 97 километрах от столицы страны — Сантьяго. Несмотря на то что сообщения об угрозе цунами не поступали, а данных о разрушениях и пострадавших нет, чилийские власти приняли решение эвакуировать местных жителей.