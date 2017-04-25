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Регион
Опубликовано 25 апреля 2017, 08:33

При столкновении автобуса с грузовиком в Кении погибло 27 человек

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

По данным СМИ, вина за произошедшее лежит на водителе автобуса, который выехал на встречную полосу.

Полиция Кении сообщила о гибели по меньшей мере 27 человек в результате столкновения автобуса с грузовиком. Трагедия произошла на дороге, связывающей два крупнейших города страны — столицу Найроби и порт Момбаса.

По данным СМИ, вина за произошедшее лежит на водителе автобуса, который выехал на встречную полосу, чтобы обогнать несколько автомобилей.

Агентство Associated Press уточняет, что ежегодно при ДТП в Кении погибает свыше трёх тысяч человек. Несмотря на усилия властей, которые вводят более крупные штрафы за нарушения правил дорожного движения и пьяную езду, ситуация становится только хуже.

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Кирилл Бондарь
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