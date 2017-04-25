При столкновении автобуса с грузовиком в Кении погибло 27 человек
Фото: Twitter.com
По данным СМИ, вина за произошедшее лежит на водителе автобуса, который выехал на встречную полосу.
Полиция Кении сообщила о гибели по меньшей мере 27 человек в результате столкновения автобуса с грузовиком. Трагедия произошла на дороге, связывающей два крупнейших города страны — столицу Найроби и порт Момбаса.
По данным СМИ, вина за произошедшее лежит на водителе автобуса, который выехал на встречную полосу, чтобы обогнать несколько автомобилей.
Агентство Associated Press уточняет, что ежегодно при ДТП в Кении погибает свыше трёх тысяч человек. Несмотря на усилия властей, которые вводят более крупные штрафы за нарушения правил дорожного движения и пьяную езду, ситуация становится только хуже.