Карпина на "Матч ТВ" может заменить Слуцкий

По информации Лайфа, в ближайшее время на главном спортивном канале страны возможны серьёзные кадровые перестановки, связанные с интересом "Рубина" к Валерию Карпину.

Как стало известно Лайфу из источников, близких к казанскому клубу, по окончании сезона именно главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" является одним из основных кандидатов на пост нового главного тренера. Сам Валерий Карпин уже успел опровергнуть эту информацию. Тем не менее, как сообщил источник, переговоры всё же идут, и хотя пока далеки от завершения, но "постепенно всё срастается".

В бытность тренером "Спартака" Валерий Георгиевич часто опровергал и отказывался комментировать, к примеру, трансферные слухи, но переходы в стан красно-белых всё равно происходили.

Напомним, в этом сезоне "Рубином" руководит испанский специалист Хави Грасия. Перед чемпионатом казанцы провели активную трансферную кампанию, приобретя игроков на общую сумму 40 миллионов евро, но в турнирной таблице идут лишь на 11-м месте с 29 очками после 24 туров. Тренерская отставка в данной ситуации — самый логичный исход.