Карпина на "Матч ТВ" может заменить Слуцкий
Коллаж: © L!FE Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага/Кирилл Каллиников
По информации Лайфа, в ближайшее время на главном спортивном канале страны возможны серьёзные кадровые перестановки, связанные с интересом "Рубина" к Валерию Карпину.
Как стало известно Лайфу из источников, близких к казанскому клубу, по окончании сезона именно главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" является одним из основных кандидатов на пост нового главного тренера. Сам Валерий Карпин уже успел опровергнуть эту информацию. Тем не менее, как сообщил источник, переговоры всё же идут, и хотя пока далеки от завершения, но "постепенно всё срастается".
В бытность тренером "Спартака" Валерий Георгиевич часто опровергал и отказывался комментировать, к примеру, трансферные слухи, но переходы в стан красно-белых всё равно происходили.
Напомним, в этом сезоне "Рубином" руководит испанский специалист Хави Грасия. Перед чемпионатом казанцы провели активную трансферную кампанию, приобретя игроков на общую сумму 40 миллионов евро, но в турнирной таблице идут лишь на 11-м месте с 29 очками после 24 туров. Тренерская отставка в данной ситуации — самый логичный исход.
Хави Гарсии, вероятно, скоро придётся попрощаться с трибунами "Казань-Арены". Возможная замена — Валерий Карпин. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Если "Рубин" всё же пригласит к себе Карпина, своего главного эксперта и футбольного руководителя лишится телеканал "Матч ТВ". Как ранее сообщал Лайф, Карпин на ТВ получает солидный оклад — около двух миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем в последнем футбольном клубе, где он работал, — армавирском "Торпедо".
Впрочем, как сообщают знакомые с ситуацией собеседники Лайфа, и здесь может произойти громкий трансфер: на место "фронтмена" канала может прийти экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Руководство телеканала осталось очень довольно работой Слуцкого на матче "Барселона" — "Ювентус" (0:0) на прошлой неделе и хотело бы удержать одного из лучших российских тренеров у себя в роли постоянного эксперта.
Как сообщили Лайфу в PR-службе телеканала в ответ на вопрос о перспективах Слуцкого, "по этому поводу можно будет что-то сказать в ближайшее время".
Правда, неизвестно, насколько Слуцкий хотел бы переквалифицироваться из тренера в аналитика. Сам 45-летний специалист был недоступен для комментариев. По сообщениям СМИ, он хотел бы продолжить тренерскую карьеру в Англии — там он в начале года проходил стажировку в "Челси" Романа Абрамовича, но пока конкретного предложения от какого-либо клуба не получил.