Выход бесплатного дополнения для Resident Evil 7 задерживается
Фото: © twitter.com/Igro Guru
Авторы Resident Evil 7 объявили о вынужденном переносе релиза бесплатного дополнения.
Выход сюжетного дополнения Not A Hero для хоррора Resident Evil 7 задерживается. Команда разработчиков подтвердила, что новая сюжетная миссия не успеет выйти весной, как изначально планировалось.
Выход дополнения Not A Hero для Resident Evil 7 перенесли
Фото: © twitter.com/Igro Guru
Официальной причиной переноса стало то, что дополнение, по мнению авторов, недостаточно хорошее для того, чтобы оправдать ожидания игроков. Оригинальная Resident Evil 7 получила высокие оценки в прессе и стала хитом продаж.
В Not A Hero вернётся культовый герой серии Крис Редфилд. Сюжет дополнения будет отдельным от основной кампании.
Новая дата выхода Not A Hero не сообщается, однако разработчики рассказали, что также работают и над другими дополнениями для Resident Evil 7.