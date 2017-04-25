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Опубликовано 25 апреля 2017, 10:27

Выход бесплатного дополнения для Resident Evil 7 задерживается

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Igro Guru

Фото: © twitter.com/Igro Guru

Авторы Resident Evil 7 объявили о вынужденном переносе релиза бесплатного дополнения.

Выход сюжетного дополнения Not A Hero для хоррора Resident Evil 7 задерживается. Команда разработчиков подтвердила, что новая сюжетная миссия не успеет выйти весной, как изначально планировалось.

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Выход дополнения Not A Hero для Resident Evil 7 перенесли

Фото: © twitter.com/Igro Guru

Официальной причиной переноса стало то, что дополнение, по мнению авторов, недостаточно хорошее для того, чтобы оправдать ожидания игроков. Оригинальная Resident Evil 7 получила высокие оценки в прессе и стала хитом продаж.

В Not A Hero вернётся культовый герой серии Крис Редфилд. Сюжет дополнения будет отдельным от основной кампании.

Новая дата выхода Not A Hero не сообщается, однако разработчики рассказали, что также работают и над другими дополнениями для Resident Evil 7.

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Станислав Погорский
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