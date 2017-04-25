Выход бесплатного дополнения для Resident Evil 7 задерживается

Выход сюжетного дополнения Not A Hero для хоррора Resident Evil 7 задерживается. Команда разработчиков подтвердила , что новая сюжетная миссия не успеет выйти весной, как изначально планировалось.

Официальной причиной переноса стало то, что дополнение, по мнению авторов, недостаточно хорошее для того, чтобы оправдать ожидания игроков. Оригинальная Resident Evil 7 получила высокие оценки в прессе и стала хитом продаж.

В Not A Hero вернётся культовый герой серии Крис Редфилд. Сюжет дополнения будет отдельным от основной кампании.

Новая дата выхода Not A Hero не сообщается, однако разработчики рассказали, что также работают и над другими дополнениями для Resident Evil 7.