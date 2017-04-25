"Одноклассники" проведут свою трансляцию Kiev Major по Dota 2

"Одноклассники" проведут Big Game Day совместно с киберспортивным подразделением Mail.Ru. Пользователи смогут посмотреть основную трансляцию Kiev Major от Valve и альтернативную, которая нацелена на новичков в киберспорте. Ведущими второй трансляции станут Михаил Miker Мирчук, стример Денис PoDoX Пестрецов и руководитель проекта "Игры Mail.Ru" Александр Кузьменко.

В последний день турнира в трансляции будут появляться гости — российские звёзды и популярные блогеры. Среди них: рэпер Noize MC, группа "На-На", комментатор "Матч ТВ" Павел Занозин, блогеры Ян Топлес, Валерия Любарская, президент Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко, олимпийская чемпионка Анна Чичерова, экс-киберспортсмен и чемпион по игре StarCraft Игорь bruce Уткин и другие. Также организаторы ведут переговоры с певцом и музыкантом Дмитрием Маликовым.

Финальная часть одного из крупнейших турниров по Dota 2 впервые пройдёт в СНГ, а именно в Киеве с 27 по 30 апреля 2017 года. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.