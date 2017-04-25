Авторы Overwatch готовят 6 новых карт

Авторы Overwatch рассказали о планах выпустить несколько новых карт уже в этом году.

Команда разработчиков Overwatch регулярно выпускала новый контент для командного шутера с релиза в прошлом году. Помимо нескольких событий и героев было выпущено две карты для основных режимов игры: Айхенвальд и Оазис. В этом году фанатов ждёт ещё больше нового.

Overwatch может получить три новые карты уже в 2017 году

Игровой директор Overwatch Джефф Каплан рассказал, что на данный момент в разработке находится шесть новых карт. Три из них создаются для нестандартных режимов и пока находятся на ранних этапах разработки, а ещё три — уже прошли первые этапы тестирования и могут появиться в режимах быстрой и рейтинговой игры уже в 2017 году.

Также Каплан упомянул некие эксперименты, которыми занята команда. Он надеется, что новые идеи смогут порадовать игроков, но не сообщил подробностей грядущих сюрпризов.