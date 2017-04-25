В Injustice 2 вернётся Джокер
Фото: © Flickr/Peter
В Сети появился список достижений файтинга Injustice 2, указывающий на возвращение Джокера.
Каждую неделю авторы Injustice 2 представляют нового героя, который будет в игре — на данный момент осталось 11 непоказанных персонажей. Одного из них выдал утёкший в Сеть список достижений игры. В Injustice 2 вернётся культовый злодей Джокер.
В Injustice 2 появится Джокер
Фото: © wikipedia.org
Конкретно два достижения — I Love You, I Hate You ("Я тебя люблю, я тебя ненавижу") и Why Aren’t You Laughing ("Почему не смеёшься") — указывают на личность Джокера. Злодей погиб в сюжетной кампании оригинальной Injustice, но его возвращение в сиквеле не станет большим сюрпризом для многочисленных фанатов.
Следующий официальный анонс нового бойца для Injustice 2 состоится в эту пятницу, а релиз игры намечен на 16 мая этого года.