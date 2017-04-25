В Сети появилась информация о разработке Alien: Isolation 2

В последнем номере PlayStation Magazine опубликована информация из анонимных источников, согласно которой британская студия Creative Assembly должна была приступить к работе над новой игрой по "Чужому" сразу после завершения Halo Wars 2. Ранее в Сети уже появлялись слухи, что издатель Sega заинтересован в сиквеле хоррора Alien: Isolation.

Оригинальная Alien: Isolation получила хвалебные отзывы от игроков и критиков, и её продажи составили более 2,1 миллиона копий. Компания Sega осталась не совсем довольна такими результатами, так что сиквел игры 2014 года решила отложить.

Предполагается, что в связи с выходом фильма "Чужой. Завет" Sega могла дать Alien: Isolation 2 ещё один шанс. Также Creative Assembly недавно выкупила закрывшуюся студию Crytek Black Sea переименовав её в Creative Assembly Sofia. До сих пор не сообщалось, что станет новым проектом увеличившейся команды разработчиков.