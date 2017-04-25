Политолог объяснил, как власти США принимают решения об интервенции

Исследователь из Шведского института международных отношений установил, что именно президент США в 2011 году склонил военных к принятию нежелательного для них решения — бомбить Ливию и уничтожать режим Каддафи.

Шведский политолог Микаэл Бломдал (Mikael Blomdahl) установил истину в популярном среди политологов споре: является ли президент США сейчас лишь одним из высших чиновников или же он выступает в роли дирижёра, неявно руководящего своим окружением. На примере конфликта в Ливии 2011 года Бломдал пришёл к выводу, что по крайней мере в тот момент именно президент страны Барак Обама инициировал принятие не самого оптимального для военных США решения целенаправленных ударов по военной инфраструктуре Ливии. Точка зрения политолога и её обоснование опубликованы в журнале Diplomacy & Statecraft.

В середине марта 2011 года после долгих раздумий администрация Барака Обамы приняла решение атаковать военную инфраструктуру Ливии с воздуха. Это была первая война, которую начал сам Обама. Решение вмешаться в конфликт было совсем не очевидным. Тогда Вашингтон только-только свернул своё участие в двух дорогостоящих и непопулярных войнах: в Ираке и Афганистане. Ни конгресс, ни Минфин, ни союзники по НАТО особого желания включаться в новый конфликт не имели.

И тем не менее война началась. Политологи спорят о том, кто принял такое решение. Акцент на бюрократические конфликты (так называемая парадигма бюрократической политики) не является общепринятым. Часть учёных считает главным центром силы президента. Другие уверены, что все члены администрации действуют как единая команда, выбирая самое разумное для страны решение. Третьи полагают, что ответственные лица просто выполняют заказы тех сил, которые за ними стоят.

В марте 2011 года главными противниками интервенции в Ливию были министр обороны Р. Гейтс, советник по национальной безопасности Томас Донилон, вице-президент Джо Байден, глава генштаба Уильям Дэйли и советник по безопасности Джон Бреннан. Поддерживали военную стратегию госсекретарь Хиллари Клинтон, советник по правам человека Саманта Пауэр, посланник в ООН Сьюзен Райс, посланник в НАТО Иво Даалдер и некоторые другие. Пентагон с самого начала был резко против любой интервенции и бесполётной зоны. Разведчики были абсолютно уверены, что у верных Каддафи сил оружия больше, чем у оппозиции, и их победа неизбежна. Все они призывали оказывать исключительно дипломатическое давление на ливийского диктатора.

Клинтон сначала поддержала Гейтса, но после вояжа по Европе и Северной Африке стала уверена в международной поддержке жёсткой линии. Тогда же в Совете национальной безопасности США образовалась группа поддержки вокруг Сьюзен Райс, сторонницы гуманитарной интервенции ради защиты прав человека. К ним была близка и Саманта Пауэр — юрист, целью карьеры которой было предотвращение массовых убийств, аналогичных боснийским или руандийским.

Модель "бюрократического интереса" лучше всего объясняет жёсткую позицию главы Пентагона и его союзников. Обама постоянно сокращал бюджет военных, и желания участвовать в дорогостоящей операции, не сопряжённой с защитой национальных интересов США, у Гейтса не было. И это не его личная прихоть. Военные США почти всегда осторожно относятся к международным авантюрам, сопряжённым с риском потерь. По той же причине Гейтса поддержал и вице-президент Байден: он опасался, что участие в гражданской войне в Ливии на стороне одной из сил слишком сильно свяжет руки президенту, лишит его свободы действий. Эта авантюра могла лишить Обаму поддержки внутри страны, необходимой для реализации его реформ.

Шведский политолог утверждает: важнейшие решения во внешней политике США принимает сам президент, а не члены администрации и не тайное мировое правительство Фото: © REUTERS/Aaron P. Bernstein