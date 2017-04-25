В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения вида на жительство в РФ

Депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий упрощение процедуры подачи заявления о выдаче вида на жительство в России гражданам ряда иностранных государств.

Данный закон будет направлен на устранение положений законодательства, делающих невозможным получение вида на жительство в РФ для граждан отдельных государств, которые при этом были признаны носителями русского языка.

Депутаты подчёркивают, что речь идёт в том числе и о жителях Украины. Так, лицам, желающим отказаться от украинского гражданства, сначала нужно получить соответствующую справку. Но парламентарии предлагают отказаться от предоставления документов, подтверждающих, что иностранец от своего прежнего гражданства отказался.

— Отказ от гражданства иностранного государства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации [или] если отказ от гражданства иностранного государства невозможен, — предлагают авторы инициативы.