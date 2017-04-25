СМИ: У автобусной станции в Черногории взорвалась бомба, заложенная в машину

У автобусной станции на черногорском курорте Херцег-Нови взорвался автомобиль. Как сообщает телевидение RTCG, сдетонировало взрывное устройство, заложенное в машину.

RTCG отмечает, что взрыв был таким сильным, что жители черногорского курорта слышали его отголоски в разных концах города. Кроме того, на месте ЧП пострадали и другие машины.