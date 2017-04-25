СМИ: У автобусной станции в Черногории взорвалась бомба, заложенная в машину
Фото: Radio Jadran
У автобусной станции на черногорском курорте Херцег-Нови взорвался автомобиль. Как сообщает телевидение RTCG, сдетонировало взрывное устройство, заложенное в машину.
EKSPLOZIJA U HERCEG NOVOM: Povrijeđen Duško Roganović https://t.co/J80vD8YyBb pic.twitter.com/Y5tkv0bhP3— Montenegro Magazin (@MneMagazin) 25 апреля 2017 г.
По предварительным данным, серьёзные ранения получил водитель автомобиля. Он экстренно госпитализирован.
RTCG отмечает, что взрыв был таким сильным, что жители черногорского курорта слышали его отголоски в разных концах города. Кроме того, на месте ЧП пострадали и другие машины.