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Регион
Опубликовано 25 апреля 2017, 17:09

СМИ: У автобусной станции в Черногории взорвалась бомба, заложенная в машину

Фото: Radio Jadran

Фото: Radio Jadran

У автобусной станции на черногорском курорте Херцег-Нови взорвался автомобиль. Как сообщает телевидение RTCG, сдетонировало взрывное устройство, заложенное в машину.

По предварительным данным, серьёзные ранения получил водитель автомобиля. Он экстренно госпитализирован.

RTCG отмечает, что взрыв был таким сильным, что жители черногорского курорта слышали его отголоски в разных концах города. Кроме того, на месте ЧП пострадали и другие машины.

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Анна Пономаренко
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