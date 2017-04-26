Журналисты высмеяли долгую загрузку в Sniper Ghost Warrior 3

Геймеры обнаружили, что во время быстрого перемещения между локациями Sniper Ghost Warrior 3 загрузки длятся около пяти минут. Автор Eurogamer Ян Хигтон записал видео, в котором предложил несколько способов занять себя во время загрузки игры.

По словам журналистов Eurogamer, на компьютерах ZX Spectrum (35 лет назад) уходило столько же времени на запуск игр.

Журналисты высмеяли длительную загрузку в Sniper Ghost Warrior 3 Фото: © Кадр из видео YouTube/CI Games

Автор Eurogamer предложил пройти на скорости квест Gone Home, завершить одну гонку в Mario Kart или сыграть в Pokemon GO.