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Опубликовано 26 апреля 2017, 08:37

Журналисты высмеяли долгую загрузку в Sniper Ghost Warrior 3

Сотрудникам Eurogamer не понравились пятиминутные загрузки в новом симуляторе снайпера.

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/CI Games

Фото: © Кадр из видео YouTube/CI Games

Геймеры обнаружили, что во время быстрого перемещения между локациями Sniper Ghost Warrior 3 загрузки длятся около пяти минут. Автор Eurogamer Ян Хигтон записал видео, в котором предложил несколько способов занять себя во время загрузки игры.

По словам журналистов Eurogamer, на компьютерах ZX Spectrum (35 лет назад) уходило столько же времени на запуск игр.

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Журналисты высмеяли длительную загрузку в Sniper Ghost Warrior 3

Фото: © Кадр из видео YouTube/CI Games

Автор Eurogamer предложил пройти на скорости квест Gone Home, завершить одну гонку в Mario Kart или сыграть в Pokemon GO.

Релиз Sniper Ghost Warrior 3 состоялся 25 апреля. Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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