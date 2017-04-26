Программист нашёл способ запускать PC-игры на Switch
Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS
Эндрю Сэмпсон начал работать над приложением, которое позволит стримить любые игры на новую консоль Nintendo.
Программист Эндрю Сэмпсон работает над программой Rainway: благодаря ей можно будет транслировать любые игры с PC на другие устройства. Среди них оказалась консоль Nintendo Switch.
PC-игры можно будет запускать на Switch
Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS
Анонс программы Rainway состоялся в марте, но сейчас стало известно, что она появится в магазине Nintendo eShop: японская компания официально поддержала инициативу разработчика.
Rainway можно будет загрузить абсолютно бесплатно.