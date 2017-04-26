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Регион
Опубликовано 26 апреля 2017, 06:45

Программист нашёл способ запускать PC-игры на Switch

Фото: &copy; dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Эндрю Сэмпсон начал работать над приложением, которое позволит стримить любые игры на новую консоль Nintendo.

Программист Эндрю Сэмпсон работает над программой Rainway: благодаря ей можно будет транслировать любые игры с PC на другие устройства. Среди них оказалась консоль Nintendo Switch.

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PC-игры можно будет запускать на Switch

Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Анонс программы Rainway состоялся в марте, но сейчас стало известно, что она появится в магазине Nintendo eShop: японская компания официально поддержала инициативу разработчика.

Rainway можно будет загрузить абсолютно бесплатно.

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Сергей Сурепин
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