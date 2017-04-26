Авторы "Ведьмака" назвали свои любимые игры

Ведущий гейм-дизайнер уровней Матеуш Пьяшкевич признался, что его любимой игрой на PC является Quake. Именно этот культовый шутер в своё время всерьёз заинтересовал разработчика созданием уровней, в связи с чем тот начал заниматься этим профессионально.