Авторы "Ведьмака" назвали свои любимые игры
Фото: © Courtesy Everett Collection/EAST NEWS
Сотрудники студии CD Projekt Red поделились информацией в интервью изданию TechRadar.
Ведущий гейм-дизайнер уровней Матеуш Пьяшкевич признался, что его любимой игрой на PC является Quake. Именно этот культовый шутер в своё время всерьёз заинтересовал разработчика созданием уровней, в связи с чем тот начал заниматься этим профессионально.
Создатели "Ведьмака" озвучили список своих любимых игр
Художник по окружающему миру Каспер Непокльчицский считает лучшей игрой Metal Gear Solid. Главный дизайнер квестов Матеуш Томашкевич признался в любви ролевой игре "Готика".
Руководитель разработки Конрад Томашкевич заявил, что Ultima стала той игрой, которая привлекла его интерес к работе в игровой индустрии.