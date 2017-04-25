Иностранные репортёры пожаловались на космические цены в КНДР

Иностранные журналисты, которые посетили официальную церемонию празднования дня рождения Ким Ир Сена в КНДР, заплатили по $2,5 тысячи за одну неделю. На мероприятии, которое прошло 15 апреля, присутствовал 121 сотрудник СМИ, сообщает Reuters.

Такие траты объясняются высокими тарифами, которые установил Пхеньян, на перелёты, визы, отели, питание, транспорт, регистрацию. Они распространяются только на иностранцев.