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Регион
Опубликовано 25 апреля 2017, 16:36

Иностранные репортёры пожаловались на космические цены в КНДР

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Иностранные журналисты, которые посетили официальную церемонию празднования дня рождения Ким Ир Сена в КНДР, заплатили по $2,5 тысячи за одну неделю. На мероприятии, которое прошло 15 апреля, присутствовал 121 сотрудник СМИ, сообщает Reuters.

Такие траты объясняются высокими тарифами, которые установил Пхеньян, на перелёты, визы, отели, питание, транспорт, регистрацию. Они распространяются только на иностранцев.

Например, кофе обошёлся репортёрам в $4,5 за чашку, а официальный курс обмена местной валюты на доллар был в девять раз выше, чем на чёрном рынке.

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Камран Гасанов
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