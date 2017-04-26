Авторы DOOM работают над новым движком
Фото: © facebook.com/doom.ru
Разработчики популярных видеоигр создают новую версию id Tech — это позволит выпускать улучшенные игры.
Компания id Software начала работу над новым поколением собственного игрового движка id Tech. Авторы легендарных DOOM и Wolfenstein планируют выпустить седьмое по счёту поколение движка, нацеленное на работу с параллельными вычислениями.
Авторы DOOM разрабатывают новый игровой движок
Фото: © facebook.com/doom.ru
Новая версия игрового движка будет оптимизирована под процессоры AMD, так как студия сотрудничает с этой компанией. Сейчас id Software хочет выжать максимум из семейства процессоров Ryzen, используя все возможности.
Следующей игрой id Software станет многопользовательский шутер Quake Champions. Игра должна выйти в этом году.