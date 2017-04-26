Авторы DOOM работают над новым движком

Разработчики популярных видеоигр создают новую версию id Tech — это позволит выпускать улучшенные игры.

Компания id Software начала работу над новым поколением собственного игрового движка id Tech. Авторы легендарных DOOM и Wolfenstein планируют выпустить седьмое по счёту поколение движка, нацеленное на работу с параллельными вычислениями.

Авторы DOOM разрабатывают новый игровой движок Фото: © facebook.com/doom.ru

Новая версия игрового движка будет оптимизирована под процессоры AMD, так как студия сотрудничает с этой компанией. Сейчас id Software хочет выжать максимум из семейства процессоров Ryzen, используя все возможности.