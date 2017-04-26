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Опубликовано 26 апреля 2017, 09:17

Авторы DOOM работают над новым движком

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/doom.ru

Фото: © facebook.com/doom.ru

Разработчики популярных видеоигр создают новую версию id Tech — это позволит выпускать улучшенные игры.

Компания id Software начала работу над новым поколением собственного игрового движка id Tech. Авторы легендарных DOOM и Wolfenstein планируют выпустить седьмое по счёту поколение движка, нацеленное на работу с параллельными вычислениями.

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Авторы DOOM разрабатывают новый игровой движок

Фото: © facebook.com/doom.ru

Новая версия игрового движка будет оптимизирована под процессоры AMD, так как студия сотрудничает с этой компанией. Сейчас id Software хочет выжать максимум из семейства процессоров Ryzen, используя все возможности.

Следующей игрой id Software станет многопользовательский шутер Quake Champions. Игра должна выйти в этом году.

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Сергей Сурепин
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