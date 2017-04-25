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Регион
Опубликовано 25 апреля 2017, 20:15

Сергей Миронов предложил детям войны потребовать компенсации у Германии

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

"Справедливая Россия" разрабатывает проект закона, который позволит гражданам из категории "дети войны" подавать иски к Германии. Об этом лидер политсилы Сергей Миронов заявил в эфире "России-24". По его словам, власти Берлина обязаны выплатить компенсации россиянам "за их потерянное детство".

— У нас около 12 миллионов детей войны. Они лишились детства по чьей вине? По вине фашистской Германии. Так не нужно ли сегодня Германии заплатить нашим гражданам за потерянное детство? — отметил Миронов.

По словам политика, его предложение полностью соответствует международной практике. Он напомнил, что выплат от Германии добились израильские дети войны и узники концлагерей.

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Марина Калегина
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