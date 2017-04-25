У последнего самца северного белого носорога появился аккаунт в Tinder
Единственный выживший самец северного белого носорога по кличке Судан. Фото: © REUTERS/Thomas Mukoya
Зоозащитники надеются, что этот шаг поможет им собрать необходимые девять миллионов долларов для лечения животного от бесплодия и исследования методов селекции, которые могли бы спасти белых носорогов от вымирания.
У единственного оставшегося в живых самца северного белого носорога по кличке Судан появился аккаунт в приложении для знакомств Tinder. Об этом сообщает агентство Reuters.
— Не хочу забегать вперёд, но судьба моего вида в буквальном смысле зависит от меня. Я хорошо чувствую себя под давлением. Я люблю есть траву и валяться в грязи. Нет проблем. Шесть футов в высоту и 5000 фунтов веса, если это имеет значение, — написано в профиле Судана в приложении Tinder.
Зоозащитники надеются, что этот необычный шаг поможет им собрать необходимые девять миллионов долларов для лечения животного от бесплодия и исследования методов селекции, которые могли бы спасти белых носорогов от вымирания. К сожалению, все попытки добиться от Судана спаривания естественным путём результата не дали.
Спермой, которую учёные рассчитывают получить в будущем от носорога, они оплодотворят яйцеклетки двух оставшихся в живых самок этого же подвида — 17-летнюю Сату и 27-летнюю Наджин. Вынашивать детёнышей будут суррогатные матери — носорожихи из более многочисленного подвида южного белого носорога.