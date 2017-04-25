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Опубликовано 25 апреля 2017, 23:52

У последнего самца северного белого носорога появился аккаунт в Tinder

Единственный выживший самец северного белого носорога по кличке Судан. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Thomas Mukoya

Единственный выживший самец северного белого носорога по кличке Судан. Фото: © REUTERS/Thomas Mukoya

Зоозащитники надеются, что этот шаг поможет им собрать необходимые девять миллионов долларов для лечения животного от бесплодия и исследования методов селекции, которые могли бы спасти белых носорогов от вымирания.

У единственного оставшегося в живых самца северного белого носорога по кличке Судан появился аккаунт в приложении для знакомств Tinder. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Не хочу забегать вперёд, но судьба моего вида в буквальном смысле зависит от меня. Я хорошо чувствую себя под давлением. Я люблю есть траву и валяться в грязи. Нет проблем. Шесть футов в высоту и 5000 фунтов веса, если это имеет значение, — написано в профиле Судана в приложении Tinder.

Зоозащитники надеются, что этот необычный шаг поможет им собрать необходимые девять миллионов долларов для лечения животного от бесплодия и исследования методов селекции, которые могли бы спасти белых носорогов от вымирания. К сожалению, все попытки добиться от Судана спаривания естественным путём результата не дали.

Спермой, которую учёные рассчитывают получить в будущем от носорога, они оплодотворят яйцеклетки двух оставшихся в живых самок этого же подвида — 17-летнюю Сату и 27-летнюю Наджин. Вынашивать детёнышей будут суррогатные матери — носорожихи из более многочисленного подвида южного белого носорога.

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Анатолий Кривцов
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