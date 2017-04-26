Роспотребнадзор запретил ввоз алкоголя одного из черногорских производителей
Фото: plantaze.com
Ранее в продукции выявили содержание пестицидов и пластификаторов, а также обнаружили посторонние включения.
Алкогольная продукция, произведённая в Черногории компанией 13.JUL PLANTAZE, запрещена к ввозу в Россию из-за несоответствия товара требованиям к качеству и безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что в этом году удалось выявить 24 партии алкогольной продукции этого изготовителя, в которых экспертиза нашла содержание
пестицидов и пластификаторов, а также посторонние включения.
— Несмотря на предостережения со стороны Роспотребнадзора, производитель 13.JUL PLANTAZE до настоящего времени не представил информацию по устранению нарушений требований в области защиты прав потребителей и обеспечению безопасности алкогольной продукции, поставляемой в Российскую Федерацию, — подчеркнули в ведомстве.
Это дало основания Роспотребнадзору с 26 апреля приостановить ввоз алкогольной продукции этого производителя на территорию России.