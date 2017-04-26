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Регион
Опубликовано 26 апреля 2017, 10:09

Трое шведов осуждены за изнасилование, которое они транслировали в Facebook Live

Фото &copy; AP/EAST NEWS

Фото © AP/EAST NEWS

Задержать насильников помогли пользователи "Фейсбука", сообщившие в полицию о трансляции, сообщает Reuters.

Преступление, которое потрясло Швецию, произошло в начале нынешнего года в городе Уппсала, примерно в 80 километрах к северу от Стокгольма. Арестовать троих мужчин удалось практически сразу благодаря пользователям "Фейсбука", которые сообщили в полицию об увиденной в социальной сети трансляции. Полицейские арестовали их на месте преступления.

Несмотря на то что обвиняемые пытались оспорить обвинения, утверждая, что пострадавшая женщина была согласна на секс с ними, суд опроверг их доводы. Она находилась под действием алкоголя и наркотиков, а значит, "была крайне уязвима".

"В такой ситуации никто не может дать согласие, поэтому они должны быть привлечены к ответственности за изнасилование", — заявил председатель суда города Уппсала Нильс Палбрант.

Facebook Live позволяет транслировать видео со смартфона в прямом эфире. После того как эта возможность появилась в социальной сети, участились случаи трансляций преступлений. Несмотря на то что руководство "Фейсбука" неоднократно заявляло о том, что социальная сеть отслеживает подобные случаи и предпринимает своевременные действия для отключения таких трансляций, происходит это далеко не всегда. Так, прямая трансляция убийства отцом 11-месячной дочери в Таиланде была доступна почти в течение суток.

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Трое шведов осуждены за изнасилование, которое они транслировали в Facebook Live

Фото © AP/EAST NEWS

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Денис Яковлев
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