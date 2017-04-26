Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении 94-летнего ветерана

Отставной полковник КГБ Борис Стекляр 65 лет назад ликвидировал Нила Хасевича — главного художника Украинской повстанческой армии. Теперь его хотят судить за убийство.

Генпрокуратура Украины приступила к расследованию убийства 65-летней давности после того, как местные националисты обратились в ведомство с иском против 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны полковника Бориса Стекляра.

Борис Стекляр. Фото: vk.com

Находясь на службе в органах КГБ СССР, он в 1952 году ликвидировал подпольную ячейку ОУН-УПА* — её лидером был Нил Хасевич, которого называют создателем визуального образа Украинской повстанческой армии. Являясь выпускником Варшавской академии изящных искусств, Хасевич создал множество пропагандистских плакатов, ксилографий, иллюстраций и карикатур, также разработал дизайн оуновских наград.

Источник: "Украинская правда"

Считается, что полковник — а в то время ещё капитан — Стекляр лично бросил гранату в бункер, где скрывался Хасевич со своими сообщниками. В помещениях, где укрывались националисты, сотрудники КГБ обнаружили шесть стволов оружия, ручные гранаты, запас продовольствия, патронов, большое количество антисоветских листовок, а также, как рассказывал сам Стекляр, "страшные рисунки", запечатлевшие "предсмертные муки советских людей, казнимых фашистами и их пособниками".

Один из авторов иска против советского офицера Денис Полищук заявил, что пожилой полковник должен быть осуждён, так как "представляет угрозу украинскому народу", а его "преступление не имеет срока давности".

Нил Хасевич. Автопортрет (1945). Источник: wikipedia.org

Отметим, националисты уже не в первый раз пытаются привлечь ветерана к ответственности. СМИ известно о нескольких попытках подать на него в суд после того, как Верховная рада приняла закон о героизации ОУН-УПА и предоставила право её участникам на социальные гарантии, в том числе требовала привлечь к расследованию Генпрокуратуру страны.

Ветеран Борис Стекляр направил встречный иск с требованием засекретить своё личное дело, хранящееся в архивах СБУ, однако суд Ровенской области Украины даже не принял его к рассмотрению.