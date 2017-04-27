Инженер получил $1 млн за то, что сдал своих работодателей, загрязняющих природу

Инженер из Шотландии был награждён миллионом за спасение природы от загрязнения. Он обнаружил "волшебную трубу" в одном из круизных лайнеров, через которую масляные отходы сбрасывались в британские воды.

Кристофер Кийс из Глазго вскоре после того, как устроился в 2013 году на новую работу на борту "Карибской принцессы", стал осведомителем спецслужб, занявшихся расследованием этого дела.

Доказательства, которые он предоставил, привели к тому, что владельцы лайнера вынуждены были выплатить 40 млн штрафа суду Фото: © flickr / Kevin Hackert

Департамент правосудия Великобритании заявил, что это дело стало самым крупным раскрытым экологическим преступлением за всю историю страны. По материалам следствия, Кийсу было 27 лет, когда он устроился на борт "Карибской принцессы", вмещающей более трёх тысяч человек. Когда он заподозрил, что владельцы лайнера наносят вред окружающей среде, он стал тайно делать снимки и записывать видео на свой мобильный телефон, чтобы предоставить суду доказательства нарушений.

На видео ощущается, что во время записи Кийс сильно волнуется и боится Из материалов следствия