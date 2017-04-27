Инженер получил $1 млн за то, что сдал своих работодателей, загрязняющих природу
Фото: © EAST NEWS
Инженер из Шотландии был награждён миллионом за спасение природы от загрязнения. Он обнаружил "волшебную трубу" в одном из круизных лайнеров, через которую масляные отходы сбрасывались в британские воды.
Кристофер Кийс из Глазго вскоре после того, как устроился в 2013 году на новую работу на борту "Карибской принцессы", стал осведомителем спецслужб, занявшихся расследованием этого дела.
Доказательства, которые он предоставил, привели к тому, что владельцы лайнера вынуждены были выплатить 40 млн штрафа суду
Фото: © flickr / Kevin Hackert
Департамент правосудия Великобритании заявил, что это дело стало самым крупным раскрытым экологическим преступлением за всю историю страны. По материалам следствия, Кийсу было 27 лет, когда он устроился на борт "Карибской принцессы", вмещающей более трёх тысяч человек. Когда он заподозрил, что владельцы лайнера наносят вред окружающей среде, он стал тайно делать снимки и записывать видео на свой мобильный телефон, чтобы предоставить суду доказательства нарушений.
На видео ощущается, что во время записи Кийс сильно волнуется и боится
Из материалов следствия
Кристофер Кийс очень дорожил своей работой, но уволился, потому что не мог мириться с таким вопиющим пренебрежением природой. Все собранные доказательства он передал береговой охране в надежде, что дело получит широкий общественный резонанс и станет уроком для всех, кто наносит непоправимый ущерб окружающей среде. По словам Кийса, он доволен вердиктом, который вынес суд.