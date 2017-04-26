Создатель X-COM объявил сбор средств на новую игру
Скриншот видео Phoenix Point
Phoenix Point — новый проект Джулиана Голлопа, создателя классической тактической стратегии.
25 апреля 2017 года Джулиан Голлоп, создатель оригинальной стратегии X-COM 1994 года, объявил о начале сбора средств на свою новую игру. Разработчик планирует собрать 500 тысяч долларов на создание стратегии Phoenix Point.
Создатель классической X-COM собирает деньги на новую игру
Скриншот видео Phoenix Point
Phoenix Point — пошаговая стратегия в духе оригинальной X-COM. Игроку предстоит руководить международной военной организацией, которая сопротивляется вторжению инопланетян.
На момент публикации Голлоп собрал больше половины требуемой суммы. Разработка Phoenix Point должна завершиться к концу 2018 года. Игра выйдет на PC.