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Регион
Опубликовано 26 апреля 2017, 10:15

Киберспортсмена выгнали из команды за расизм

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Marco Verch

Фото: © flickr.com/Marco Verch

Профессиональный игрок в Overwatch негативно отзывался об убившем его пользователе и понёс наказание.

Руководство киберспортивной команды Toronto Esports разорвало контракт с Мэттом Воном, выступавшим под псевдонимом Dellor. Причина — видео, на котором профессиональный киберспортсмен позволял себе расистские высказывания в адрес другого игрока.

Киберспортсмен начал вести себя неадекватно во время одной из своих трансляций. Мэтту Вону не понравилось, что его убил другой игрок. Один из зрителей трансляции записал на видео реакцию Вона, а после отправил его команде Toronto Esports.

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Киберспортсмен лишился работы из-за расизма

Фото: © flickr.com/MarcoVerch

В итоге геймер признал свою ошибку: он не только удалил канал на Twitch, но и навсегда ушёл из киберспорта.

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Сергей Сурепин
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