Программист получил два года за взлом видеоигр
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20-летний хакер создал программу для взлома игр и онлайн-сервисов, а также сайтов крупных компаний.
Адам Мадд проведёт в колонии для несовершеннолетних два года. Такое решение было вынесено судом разработчику программы Titanium Stresser: она была создана четыре года назад.
20-летнего программиста осудили на два года за взлом игр
Фото © Shutterstock Inc
С помощью Titanium Stresser проводились атаки на серверы многопользовательской ролевой игры RuneScape. В итоге разработчики потратили шесть миллионов фунтов, чтобы ликвидировать последствия хакерской атаки. Вместе с этим разработчики потеряли 184 миллиона доходов.
Во время заседания защита и обвинение согласились с тем, что Мадд совершал преступления для самореализации, а не ради попытки разбогатеть. Программист хотел таким образом повысить свою репутацию в глазах интернет-пользователей.