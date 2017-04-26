Программист получил два года за взлом видеоигр

20-летний хакер создал программу для взлома игр и онлайн-сервисов, а также сайтов крупных компаний.

Адам Мадд проведёт в колонии для несовершеннолетних два года. Такое решение было вынесено судом разработчику программы Titanium Stresser: она была создана четыре года назад.

20-летнего программиста осудили на два года за взлом игр Фото © Shutterstock Inc

С помощью Titanium Stresser проводились атаки на серверы многопользовательской ролевой игры RuneScape. В итоге разработчики потратили шесть миллионов фунтов, чтобы ликвидировать последствия хакерской атаки. Вместе с этим разработчики потеряли 184 миллиона доходов.