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Опубликовано 26 апреля 2017, 14:36

Программист получил два года за взлом видеоигр

Фото &copy; Shutterstock Inc

Фото © Shutterstock Inc

20-летний хакер создал программу для взлома игр и онлайн-сервисов, а также сайтов крупных компаний.

Адам Мадд проведёт в колонии для несовершеннолетних два года. Такое решение было вынесено судом разработчику программы Titanium Stresser: она была создана четыре года назад.

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20-летнего программиста осудили на два года за взлом игр

Фото © Shutterstock Inc

С помощью Titanium Stresser проводились атаки на серверы многопользовательской ролевой игры RuneScape. В итоге разработчики потратили шесть миллионов фунтов, чтобы ликвидировать последствия хакерской атаки. Вместе с этим разработчики потеряли 184 миллиона доходов.

Во время заседания защита и обвинение согласились с тем, что Мадд совершал преступления для самореализации, а не ради попытки разбогатеть. Программист хотел таким образом повысить свою репутацию в глазах интернет-пользователей.

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Сергей Сурепин
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