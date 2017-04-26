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Регион
Опубликовано 26 апреля 2017, 15:27

Первый "Ведьмак" стал временно бесплатным

Игру можно загрузить на свой компьютер благодаря сотрудничеству GOG и Ars Technica.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/achilles.as.33

Фото: © facebook.com/achilles.as.33

Сайт Ars Technica и сервис GOG объявили о проведении совместной акции. Теперь у всех желающих есть возможность совершенно бесплатно получить игру "Ведьмак" со всеми дополнениями.

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Игра "Ведьмак" стала временно бесплатной

Фото: © facebook.com/achilles.as.33

Чтобы получить The Witcher: Enhanced Edition, необходимо зайти на сайт Ars Technica, указать адрес своей электронной почты и подтвердить, что вы не являетесь роботом.

Акция продлится до 27 апреля, а полученный код необходимо активировать на сайте GOG до 30 апреля.

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Сергей Сурепин
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