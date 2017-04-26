Первый "Ведьмак" стал временно бесплатным

Сайт Ars Technica и сервис GOG объявили о проведении совместной акции. Теперь у всех желающих есть возможность совершенно бесплатно получить игру "Ведьмак" со всеми дополнениями.

Игра "Ведьмак" стала временно бесплатной Фото: © facebook.com/achilles.as.33

Чтобы получить The Witcher: Enhanced Edition, необходимо зайти на сайт Ars Technica, указать адрес своей электронной почты и подтвердить, что вы не являетесь роботом.