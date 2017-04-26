Шведский политик взялся за популяризацию киберспорта

Член шведского парламента стримит Hearthstone, чтобы привлечь внимание коллег к киберспорту.

Член шведского парламента Рикард Нордин в свободное от работы время проводит трансляции по коллекционной карточной игре Hearthstone. Таким образом политик привлекает внимание своих коллег к киберспорту.

Шведский политик стримит игры для популяризации киберспорта Фото © Facebook/Rickard Nordin

По словам Нордина, он хочет своими действиями добиться присвоения киберспорту официального статуса в Швеции. Вместе с этим парламентарий рассказывает своим зрителям о политике простым языком.