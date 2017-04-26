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Опубликовано 26 апреля 2017, 13:20

Шведский политик взялся за популяризацию киберспорта

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Член шведского парламента стримит Hearthstone, чтобы привлечь внимание коллег к киберспорту.

Член шведского парламента Рикард Нордин в свободное от работы время проводит трансляции по коллекционной карточной игре Hearthstone. Таким образом политик привлекает внимание своих коллег к киберспорту.

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Шведский политик стримит игры для популяризации киберспорта

Фото © Facebook/Rickard Nordin

По словам Нордина, он хочет своими действиями добиться присвоения киберспорту официального статуса в Швеции. Вместе с этим парламентарий рассказывает своим зрителям о политике простым языком.

Сейчас 34-летний Рикард Нордин проводит трансляции каждый четверг по два часа: он играет в коллекционную карточную игру Hearthstone от Blizzard.

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Сергей Сурепин
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