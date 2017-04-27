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Регион
Опубликовано 27 апреля 2017, 10:03

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова родила третьего ребёнка

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова в третий раз стали родителями. Звезда соцсетей родила ещё одну дочь в московской клинике. Как удалось выяснить Лайфу, девочка и её мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Счастливые родители дали малышке имя Майя.

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова уже воспитывают двух дочерей — пятилетнюю Ариелу и двухлетнюю Лею. Девочкам, не привыкшим больше чем на день расставаться с мамой, не терпится поскорей увидеть её дома. А счастливый отец в перерывах между исполнением нового трека "Дни и ночи" готовится к выписке.

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

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